SkyUp відкрив продаж квитків за спецтарифом на рейси до Праги та Тель-Авіву

Український лоукостер SkyUp пропонує спеціальні тарифи на квитки до Праги та Тель-Авіву. Рейси виконуються із аеропорту Запоріжжя.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Квиток за промотарифом в один кінець без багажу тепер коштуватиме: Запоріжжя — Прага — від 1 243 грн, Прага — Запоріжжя — від 1 492 грн; Запоріжжя — Тель-Авів — від 2 050 грн та Тель-Авів — Запоріжжя — від 2 249 грн», - йдеться у повідомленні.

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Авіаперевізник додає, що придбати квитки за спеціальною ціною можна до кінця 11 березня та спланувати подорож у період до жовтня цього року.