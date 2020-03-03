Wizz Air планує "розширитися" на українському ринку

В авіакомпанії Wizz Air вважають, що український ринок авіаперевезень є стратегічно важливим і працюють над планами щодо розширення присутності на ньому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Український ринок авіаперевезень є стратегічно важливим для компанії і Wizz Air опрацьовує плани щодо розширення присутності", - зазначив головний виконавчий директор авіакомпанії Джозеф Вараді.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в свою чергу додав, що вітчизняна авіаційна галузь має гарну позитивну динаміку і розширення присутності Wizz Air сприятиме її розвитку.

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Він також нагадав, що підвищення доступності авіаподорожей для українців, збільшення пасажиропотоків через аеропорти України та розвиток регіональних летовищ — це пріоритетні завдання Мінінфраструктури. Зокрема, стратегічною метою відомства є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у поточному році до 45%.

Фото: mtu.gov.ua