Wizz Air планує "розширитися" на українському ринку
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
"Український ринок авіаперевезень є стратегічно важливим для компанії і Wizz Air опрацьовує плани щодо розширення присутності", - зазначив головний виконавчий директор авіакомпанії Джозеф Вараді.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в свою чергу додав, що вітчизняна авіаційна галузь має гарну позитивну динаміку і розширення присутності Wizz Air сприятиме її розвитку.
Він також нагадав, що підвищення доступності авіаподорожей для українців, збільшення пасажиропотоків через аеропорти України та розвиток регіональних летовищ — це пріоритетні завдання Мінінфраструктури. Зокрема, стратегічною метою відомства є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у поточному році до 45%.
Фото: mtu.gov.ua