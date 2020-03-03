Гончарук пояснив, чому Артемсіль віддали на приватизацію

Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні, ДП "Артемсіль" буде приватизоване на прозорому аукціоні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні (З березня - ред.) на своєму засіданні уряд також передав Фонду державного майна України 100% акцій великих державних підприємств, серед яких ДП “Артемсіль України”, - йдеться у повдіомленні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що аукціон з продажу Артемсолі буде "чесним і прозорим".

“Монополія “Артемсіль” не просто штучна - підприємство маніпулювало ціною на сіль в Україні. За це отримало штраф у 3,14 млн гривень від Антимонопольного комітету. Керівництво держпідприємства є фігурантами справ про хабарі у 800 тисяч гривень. Ми ставимо крапку в цій історії — “Артемсіль” буде приватизована на чесному та прозорому аукціоні”, - прокоментував Гончарук рішення уряду.

Як повідомлялось, Антимонопольний комітет у листопаді 2018 року визнав державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» монополістом і оштрафував його 13,4 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

21 листопада 2019 року Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ДП «Артемсіль».

ДП «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі у Центральній і Східній Європі. Підприємство засноване в 1881 році. Розташоване у м. Соледар Донецької області.

Виробнича потужність Артемсолі перевищує 7 млн тонн на рік. Продукція підприємства експортується у 16 країн. На ринку солі в Україні частка підприємства перевищує 90%.