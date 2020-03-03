Коронавірусу присвятили нову криптовалюту CoronaCoin

На тлі масштабного спаду на фондовому ринку створено нову криптовалюту CoronaCoin, курс якої зростає після кожного випадку зараження або смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє New York Post.

“Зі збільшенням кількості заражених або померлих від вірусу, кількість токенів буде зменшуватися кожні 48 годин... Отже, після кожного виявленого випадку зараження, видаляється один токен", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, кількість токенів CoronaCoin, схожої на біткоїн, буде зменшуватися унаслідок збільшення смертей через вірус, проте таким чином криптовалюта буде підвищуватися у вартості.

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Кількість токенів CoronaCoin дорівнює приблизній кількості людей на планеті - 7 604 953 650.

Творці нової криптовалюти пообіцяли 20% доходу направляти в Червоний Хрест.