Шведський бізнес хоче зрозумілих законів й активнішої боротьби з корупцією в Україні

Шведські компанії, які працюють на українському ринку, наполягають на більш прозорому та зрозумілому законодавстві й активнішій боротьбі з корупцією в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час спільної з главою українського МЗС Вадимом Пристайком пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністр Пристайко запитав мене про те, коли IKEA розпочне свою діяльність в Україні. Мушу зазначити, що ІКЕА є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу щодо їхнього рішення, але, як колишній співробітник профспілок, мушу поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, зазначили вимогою номер один більш прозоре та зрозуміле законодавство, а також більш рішучі кроки з боку українського уряду на подолання корупції", - сказала Лінде.

Водночас вона зауважила, що шведська сторона високо цінує впровадження Україною антикорупційних реформ.

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Як повідомляв Укрінформ, ІКЕА планувала відкрити свій перший магазин в Україні до кінця 2019 року, однак перенесла на весну 2020 року.

Фото: МЗС