В Україні стартувала кампанія з детінізації ринку праці на будівництві

Державна служба України з питань праці (Держпраці) з 2 березня 2020 року розпочинає масштабну всеукраїнську кампанію з детінізації ринку праці у будівельній галузі.

Про це повідомляє пресслужба Держпраці.

"На виконання доручення Прем’єр-міністра про заходи щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі 2 березня стартує масштабна всеукраїнська кампанія, яка відбуватиметься у два етапи", - йдеться у повідомленні.

Так з 2 березня по 20 березня 2020 року інспектори праці проведуть інформаційну кампанію, в ході якої і роз’яснюватимуть роботодавцям та працівникам переваги офіційного працевлаштування та ризики незадекларованої праці. Також під час першого етапу значна увага буде приділена питанням профілактики виробничого травматизму під час виконання будівельних робіт.

На другому етапі: з 30 березня по 30 квітня Держпраці проводитиме інспекцію суб'єктів господарювання будівельної галузі.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві 17 січня 2020 року заявив, що уряд очікує від будівельного бізнесу легалізації видобутку матеріалів та ринку праці в галузі.