Держпраці анулювало дозволи на роботи підвищеної небезпеки в порту "Чорноморськ"

Начальник Головного управління Держпраці в Одеській області Микола Калайда анулював дозволи держстивідору "Чорноморський торговельний порт" на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпраці в області.

"Керівництво підприємства, а саме т.в.о. директора порту Олександр Незнакомов, не допустило комісію до здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Цим створило перешкоду проведення ... перевірки додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення в ДП МТП «Чорноморськ», про що складений «Акт про недопуск на об’єкт перевірки» від лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Головне управління видало наказ «Про анулювання дозволів», які видані ДП «МТП «Чорноморськ».

За даними відділу нагляду на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці, на території держстивідора «Чорноморськ» протягом попередніх п'яти років допущено 16 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні перевірки, 3 лютого, на сірчаному терміналі Чорноморського порту сталося висипання гранульованої сірки на залізничну колію внаслідок обвалу стіни бунта (бункера насипного вантажу - ред.) При цьому перекинувся один з вагонів вантажного потягу. На щастя, люди не постраждали, але багатотонний вантаж сірки засипав причал і залізничну колію. Портовики ліквідували аварію, не поінформувавши про подію ані працівників Одеського облуправління ДСНС, ані місцеву поліцію.

Про аварію повідомила на своїй сторінці у Facebook пресслужба терміналу №1 ДП "МТП "Чорноморськ".

За словами заступника керівника відділу комунікацій Одеського главку Нацполіції Світлани Білецької, керівництво ГУ НП в області направило правоохоронців у морський порт, коли про подію стало відомо зі ЗМІ.