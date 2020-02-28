Ринок електронних грошей в Україні за рік подвоївся

Обсягів випущених електронних грошей та обсяг операцій з ними у 2019 році в Україні зріс більш як удвічі.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"За минулий рік ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі. Це пов'язано із зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту", - йдеться в повідомленні.

Так, у 2019 році порівняно з позаминулим роком відбулося суттєве зростання: обсягів випущених електронних грошей – майже у 2,5 раза, до 203 млн грн, обсягів операцій з електронними грошима – більше у 2,3 раза, до 16,7 млрд грн.

Водночас кількість електронних гаманців зросла не так істотно - до 74 млн штук, зростання до попереднього року становило 18%.

Електронні гроші - це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк.

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Банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише в гривні. Користувачем електронних грошей може бути суб’єкт господарювання або фізична особа.

Максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої, що не поповнюється, становить 4 тис. грн, на пристрої, що поповнюється, – 14 тис. грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 тис. грн на рік).