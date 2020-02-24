В Україні завтра вводять в обіг оновлені 200 гривень

Національний банк вводить в обіг з 25 лютого 2020 року оновлену банкноту номіналом 200 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Банкнота номіналом 200 грн, уведення в обіг 25 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Номінальний ряд гривні сягає найбільш оптимального розміру – 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

Оновлений банкнотно-монетний ряд містить більш надійні та захищені від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

Фото: НБУ