Нацбанк порахував монети і банкноти - у готівковому обігу 425 мільярдів

Станом на 1 січня 2020 року у готівковому обігу країни перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"У готівковому обігу країни станом на 1 січня 2020 року перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн, у тому числі монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Це на 6,2% більше ніж на початок минулого року (400,1 млрд грн станом на 1 січня 2019 року)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше за кількістю у готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 грн та розмінних монет номіналом 10 копійок (23,4% та 28,9%, відповідно). Банкнот номіналом 1000 грн, які були введені з 25 жовтня 2019 року, у готівковому обігу країни перебуває майже 4 млн штук (0,13%).

У Нацбанку зазначили, що збільшення обсягів готівки в обігу впродовж 2019 року зумовлювалося потребами економіки України у засобах розрахунку. Проте, попит на готівку стримувався подальшим розвитком безготівкових платежів. Завдяки цьому середній рівень готівки в економіці (відношення середнього залишку готівкових коштів в обігу поза банками до ВВП) знизився з 9,5% у 2018 році до 8,9% у 2019 році (за оперативними оцінками НБУ).

На початок 2020 року середня кількість банкнот на одного українця становила 70 штук, а монет (номіналом 1, 2 та 5 грн) – 182 штуки. Середня кількість монет, що припадають на одного українця, знизилася за рік на 41% (внаслідок вилучення з обігу розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок та припинення видачі монет номіналом 25 копійок з 1 жовтня 2019 року).