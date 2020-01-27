НБУ з початку року купив на міжбанку $348 мільйонів

Національний банк України з початку січня 2020 року придбав на міжбанківському валютному ринку 348 млн доларів США і продав 106,5 млн доларів США.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 2 по 3 січня 2020 року Нацбанк купив 50 млн доларів США. З 8 по 11 січня регулятор придбав 148 млн доларів США, однак і продав валюти на 30 млн доларів США. З 13 по 17 січня НБУ придбав 100 млн доларів США. З 20 по 24 січня Нацбанк купив 50 млн доларів США, при цьому продав 76,5 млн доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, чиста купівля валюти Національним банком України у 2019 році становила 7,9 млрд дол. США. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України. Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ в 2019 році, купівля валюти Національним банком становила 8462,6 млн дол. США, а продаж - 529,225 млн дол. США.