Мережа POS-терміналів в Україні торік зросла на 20%

За 2019 рік мережа торгових платіжних терміналів в Україні зросла майже на 20% до 333 тис. штук.

Про це в ході презентації Національної онлайн-платформи для підприємців малого та середнього бізнесу "Дія.Бізнес" сказала генеральний директор Mastercard в Україні Інга Андрєєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За результатами 2019 року, виходячи зі статистики Національного банку, 8 з 10 транзакцій - це безготівкові. Ми вперше перетнули кордон в 50% в обсягах безготівкових операцій в загальному обсязі операцій. Тепер можна впевнено сказати, що Україна знаходиться на рівні європейських і світових трендів. Тільки 5 років тому за всіма операціями по карті безготівковий розрахунок становив лише 25%. Також, ми закінчили 2019 рік з 333 тисячами POS-терміналів. Зростання за 2019 рік становило майже на 20% ", - сказала Андрєєва.

Як повідомляв Укрінформ, кількість торгових POS-терміналів станом на 1 січня 2019 року становить приблизно 279 тисяч штук