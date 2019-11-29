Мережа POS-терміналів у торгівлі цьогоріч зросла на 14% - НБУ

В Україні мережа торговельних POS-терміналів збільшилася з початку 2019 року на 14,1%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Від початку 2019 року мережа торговельних POS-терміналів в Україні зросла на 14,1% – до 318,4 тис. од., із них 89% торговельних POS-терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати (станом на 01 січня 2019 року – 79,4%)", - йдеться у повідомленні.

Водночас регіональний розподіл термінальної мережі на території України залишається нерівномірним, зауважили в Нацбанку.

Найменша кількість платіжних пристроїв на одного жителя спостерігається на заході країни та у Луганській і Донецькій областях.

"За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування домінують Київ, Дніпропетровська та Харківська області", - наголосили в НБУ.

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Загальна кількість банкоматів та програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) в Україні залишилася майже без змін: на 1 жовтня цього року їх було 19,7 тис. шт. та 16,6 тис. шт. відповідно, інформує пресслужба Нацбанку.