У Нацбанку поінформували про кількість безготівкових розрахунків платіжними картками

В Україні частка безготівкових розрахунків платіжними картками нині становить майже 50%, а до кінця наступного року має сягнути 55%.

Про це розповів заступник голови Національного банку Сергій Холод, виступаючи на форумі Mastercard Open Talks, повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Частка безготівкових розрахунків платіжними картками вже досягла майже 50%, що повністю відповідає планам НБУ, згідно з якими до кінця 2020 року частка безготівкових розрахунків має становити 55%. Велику роль у популяризації cashles-платежів відіграє розширення безконтактної платіжної інфраструктури та новації, наприклад, збільшення кількості POS-терміналів, засобів для здійснення безконтактної оплати", - зауважив Холод.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Нацбанку, частка безготівкових розрахунків платіжними картками в Україні за перше півріччя 2019 року зросла на 4,3% і становила 49,4% (у першому та другому кварталах 2019 року – 49,6% та 49,2% відповідно). Безготівковими є вісім із десяти операцій з платіжними картками.