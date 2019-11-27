В Україні працюватиме ще одна міжнародна платіжна система

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи TRANSFAST.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Національний банк України прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи TRANSFAST. Відповідне рішення прийняте 25 листопада 2019 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні.

Міжнародна платіжна система TRANSFAST стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

Як повідомлялося, міжнародна платіжна система TRANSFAST є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.