Бюджет за два роки недоотримав 25 мільярдів від

Бюджет за два роки недоотримав 25 мільярдів від "тіньового ринку" пального - Пацкан

Укрінформ
Рахункова палата виявила, що за 2 роки обсяг "тіньового ринку" бензину та дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а держбюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook.

"Чверть від офіційного ВВП України, або 846 млрд грн, становлять тіньові операції. Це дані дослідження НБУ та інших відомств. Причому значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками – 702 млрд грн. Рахункова палата всіляко сприяє процесу детінізації економіки України. Наприклад, за результатами аудиту ефективності адміністрування надходжень до держбюджету від реалізації пального нашими аудиторами було виявлено, що за 2 роки обсяг "тіньового ринку" бензину та дизпалива міг становити до 4,6 млн тонн, а держбюджет недоотримав акцизного податку на суму 25 млрд грн", - написав Пацкан.

Він зазначив, що Рахункова палата надала конкретні рекомендації ДФС, як покращити їхню роботу з адміністрування цього акцизу. Результат – вже внесено відповідні зміни до Податкового кодексу.

Інший приклад - минулого року провели аудит щодо справляння акцизу з тютюну та тютюнових виробів. Висновок Рахункової - через значний обсяг тіньового ринку у цій сфері до держбюджету у 2018 році не було сплачено близько 2 млрд грн, підкреслив посадовець.

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На думку наших фахівців, змінити ситуацію може впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка».

"На жаль, тіньова економіка є навіть у розвинених країнах, проте її масштаби відносно невеликі - 5–15% ВВП. За оцінками експертів, вона становить 14% у Німеччині, 11% у Франції та 8% Швейцарії. Україна має вийти на рівень розвинених країн. Для цього потрібно вжити низку заходів, зокрема – у боротьбі з корупцією та крадіжок з держбюджету. І Рахункова докладає максимум зусиль, щоби державні кошти не осідали у кишенях нечистих на руку суб’єктів, а держава отримувала належні податки в повному обсязі", - зауважив Пацкан.

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