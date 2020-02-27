Торгова палата та Конфедерація будівельників підписали меморандум про співпрацю

Партнерство має на меті консолідацію зусиль для розвитку будівельної галузі України.

Про це повідомляє пресслужба Торгово-промислової палати України.

Партнерство має на меті консолідацію зусиль для розвитку будівельної галузі України, створення сприятливих умов для залучення прямих взаємних інвестиційних ресурсів у будівельну галузь. Меморандум було підписано у ході засідання Президії ТПП України.

«Завдяки синергії ми посилимо наші кращі сторони. Завдяки взаємній допомозі – зможемо активніше розвивати міжнародне співробітництво та реалізовувати будівельні проєкти як в Україні, так і в країнах світу», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

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Конфедерація будівельників України – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку, орієнтоване на європейські цінності й стандарти та створює привабливе бізнес-середовище. За роки існування Конфедерація стала відомою та впливовою організацією, до складу якої входять понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань, та має свої представництва в усіх регіонах України.

«Конфедерація будівельників України – сучасна, мобільна та високотехнологічна платформа, яка надає бізнесу змогу налагодити партнерські зв’язки, а також взяти участь у формуванні ринку будівельних послуг і прогресивних нормативно-правових правил гри. Підтримуючи нові та реалізовані досягнення КБУ у галузі будівництва, ми разом зможемо вивести на новий європейський рівень будівництво нашої країни», – сказав голова Ради директорів КБУ Олександр Ротов.