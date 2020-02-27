Торгова палата та Конфедерація будівельників підписали меморандум про співпрацю

Торгова палата та Конфедерація будівельників підписали меморандум про співпрацю

Укрінформ
Партнерство має на меті консолідацію зусиль для розвитку будівельної галузі України.

Про це повідомляє пресслужба Торгово-промислової палати України.

Партнерство має на меті консолідацію зусиль для розвитку будівельної галузі України, створення сприятливих умов для залучення прямих взаємних інвестиційних ресурсів у будівельну галузь. Меморандум було підписано у ході засідання Президії ТПП України.

«Завдяки синергії ми посилимо наші кращі сторони. Завдяки взаємній допомозі – зможемо активніше розвивати міжнародне співробітництво та реалізовувати будівельні проєкти як в Україні, так і в країнах світу», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

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Конфедерація будівельників України – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку, орієнтоване на європейські цінності й стандарти та створює привабливе бізнес-середовище. За роки існування Конфедерація стала відомою та впливовою організацією, до складу якої входять понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань, та має свої представництва в усіх регіонах України.

«Конфедерація будівельників України – сучасна, мобільна та високотехнологічна платформа, яка надає бізнесу змогу налагодити партнерські зв’язки, а також взяти участь у формуванні ринку будівельних послуг і прогресивних нормативно-правових правил гри. Підтримуючи нові та реалізовані досягнення КБУ у галузі будівництва, ми разом зможемо вивести на новий європейський рівень будівництво нашої країни», – сказав голова Ради директорів КБУ Олександр Ротов.

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