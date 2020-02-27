Щорічна рада експертів будівельної галузі взяла курс на саморегулювання

«Сьогодні вперше разом для обговорення важливих проблем зібрались керівники провідних експертних організацій. Сукупно це компанії, які покривають 70% ринку», - заявив пресі Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України (НЕБАУ). Галузь будівельної експертизи переживає трансформацію. Головний напрямок – шлях до саморегулювання. Це підвищує відповідальність за кожен експертний висновок, а значить і за безпеку експлуатації будівель та споруд.

Павло Міхайліді, голова Громадської ради при Міністерстві розвитку громад і територій України, відзначив: «До об’єднання під одним дахом експертним організаціям треба пройти певні етапи, але саморегулювання – це стандарт, за якими живе світ». На думку Павла Міхайліді система державного регулювання не відповідає вимогам сучасності.

Під час обговорення керівник філії «Київоблбудекспертзи» ДП «Київоблбудінвест» Володимир Ампілогов навів приклад: «У США, Німеччині, Казахстані немає ДОБІ, там є професійні будівельні експерти. Кожен з них несе персональну відповідальність за будівлю, починаючи від проекту, процесу будівництва і всієї експлуатації. Пожиттєво».

Ідею саморегулювання підтримав і народний депутат України Іван Юнаков.

Голова правління Асоціації експертів будівельної галузі Ігор Власенко заявив: «Наше завдання не допустити у професію тих, хто не є професіоналом і прагне лише «торгувати» висновками. Обов’язково потрібен орган, який буде «підтягувати» Мінрегіон».

Віктор Лещинський, як глава громадсько-професійної спілки, що ініціювала Щорічну раду експертів будівельної галузі, заявив: «Ми хочемо не поділити ринок, а розширити його. Треба створити єдині вимоги для всіх. Хто працює в експертизі».

Керівники провідних експертний організацій прийняли рішення про щоквартальні збори Ради експертів. Курс – на саморегулювання й максимальне наближення до світових стандартів.