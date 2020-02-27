Щорічна рада експертів будівельної галузі взяла курс на саморегулювання

Щорічна рада експертів будівельної галузі взяла курс на саморегулювання

Укрінформ

«Сьогодні вперше разом для обговорення важливих проблем зібрались керівники провідних експертних організацій. Сукупно це компанії, які покривають 70% ринку», - заявив пресі Віктор Лещинський, президент Національного експертно-будівельного альянсу України (НЕБАУ). Галузь будівельної експертизи переживає трансформацію. Головний напрямок – шлях до саморегулювання. Це підвищує відповідальність за кожен експертний висновок, а значить і за безпеку експлуатації будівель та споруд.

Павло Міхайліді, голова Громадської ради при Міністерстві розвитку громад і територій України, відзначив: «До об’єднання під одним дахом експертним організаціям треба пройти певні етапи, але саморегулювання – це стандарт, за якими живе світ». На думку Павла Міхайліді система державного регулювання не відповідає вимогам сучасності.

Під час обговорення керівник філії «Київоблбудекспертзи» ДП «Київоблбудінвест» Володимир Ампілогов навів приклад: «У США, Німеччині, Казахстані немає ДОБІ, там є професійні будівельні експерти. Кожен з них несе персональну відповідальність за будівлю, починаючи від проекту, процесу будівництва і всієї експлуатації. Пожиттєво».

Ідею саморегулювання підтримав і народний депутат України Іван Юнаков.

Голова правління Асоціації експертів будівельної галузі Ігор Власенко заявив: «Наше завдання не допустити у професію тих, хто не є професіоналом і прагне лише «торгувати» висновками. Обов’язково потрібен орган, який буде «підтягувати» Мінрегіон».

Віктор Лещинський, як глава громадсько-професійної спілки, що ініціювала Щорічну раду експертів будівельної галузі, заявив: «Ми хочемо не поділити ринок, а розширити його. Треба створити єдині вимоги для всіх. Хто працює в експертизі».

Керівники провідних експертний організацій прийняли рішення про щоквартальні збори Ради експертів. Курс – на саморегулювання й максимальне наближення до світових стандартів.

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