Програма "5-7-9": Укргазбанк першим надаватиме кредитні гарантії бізнесу
Про це повідомили у пресслужбі банку.
«Гарантійний механізм – це довгоочікуваний інструмент підтримки МСБ в Україні, оскільки він відкриває банкам нові можливості з кредитування МСБ клієнтів, які не могли отримати кредит через відсутність або недостатність прийнятного для банків забезпечення. Таким чином, гарантія Фонду розвитку підприємництва покриватиме для діючого бізнесу 50% суми кредиту, а для новоствореного бізнесу (стартапів) – 80% від суми кредиту», - зауважив заступник голови правління банку Євген Мецгер.
Зазначається, що гарантійний механізм надає можливість отримати кредит тим підприємствам, що здійснюють діяльність з використанням орендованих основних засобів та не мають альтернативних видів застави, наприклад, підприємствам сфери послуг.
Крім того, наголосили в Укргазбанку, надання гарантій буде актуальним для тих інвестиційних проєктів, що передбачають придбання обладнання, яке потребує тривалого часу на виготовлення і запуск в експлуатацію, а також вузькоспеціалізованого обладнання чи придбання основних засобів, що були у використанні.
«Компонент кредитних гарантій в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» після її ініціювання та анонсування Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком в грудні минулого року був розроблений та запроваджений в рекордно стислі строки. Такому стрімкому запуску механізму посприяли змістовні напрацювання Фонду, зроблені за підтримки цілої низки міжнародних проєктів. Також став у нагоді досвід Укргазбанку з реалізації портфельних кредитних гарантій у співпраці з Європейським інвестиційним банком в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business», - зазначив голова Фонду розвитку підприємництва Валерій Майборода.
«Ми впевнені, що впровадження гарантійного механізму дозволить суттєво збільшити обсяги кредитування, посилити підтримку підприємців та відкрити вікно можливостей для бізнесу загалом», - додав Мецгер.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма «Доступні кредити 5-7-9%».
Кредити під 9% відсотків видаватимуть підприємствам з річним доходом до 50 мільйонів гривень, позику під 7% річних зможуть отримати підприємства з доходом до 25 мільйонів гривень, а якщо вони при цьому створять два робочих місця, ставку знизять до 5%. Кожен підприємець зможе взяти до 1,5 мільйона гривень на 5 років.
Угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%" уклали, зокрема, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, ПУМБ.
Фото: Укргазбанк