В Україні запустили “ґрінкарту” для IT-спеціалістів з-за кордону

Кабінет міністрів України підтримав встановлення квот на імміграцію п'яти тисяч IT-спеціалістів з-за кордону.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у Facebook.

"Сьогодні Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію п’яти тисяч висококваліфікованих спеціалістів для працевлаштування у наших ІТ-компаніях з-за кордону", - повідомив він.

Борняков додав, що це дозволить іноземцям: отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому; їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців; їхнє працевлаштування здійснюється на тих самих умовах, що й для громадян України; вони не прив’язані до конкретних термінів перебування в Україні; вони не прив’язані до конкретного місця роботи та посади; вони мають можливість іммігрувати в Україну разом зі своєю родиною; вони зможуть відкривати ФОП.

Борняков пояснив, що українським IT-компаніям не вистачає фахівців, тому в уряді вирішили залучити іноземців.

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