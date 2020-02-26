Мікрофінансові організації підписали Кодекс професійної етики

Мікрофінансові організації - учасники ринку мікрокредитування - підписали Кодекс професійної етики щодо врегулювання простроченої заборгованості.

Підписання відбулося в Укрінформі під час круглого столу "Чи зупинять зміни законодавства розвиток мікрокредитування в Україні?"

"Доброчесні гравці мікрофінансового ринку готові взяти на себе додаткову відповідальність перед клієнтами, не чекаючи законодавчого унормування вимог діяльності", - заявила голова правління Всеукраїнської асоціації фінансових компаній (ВАФК) Анна Замазєєва перед підписанням документа.

За її словами, необхідність створення Кодексу зумовлена низкою ускладнень, з якими стикаються як компанії, що видають позики, так і позичальники під час врегулювання спорів щодо стягнення простроченої заборгованості.

"Кодекс покликаний відновити довіру споживача до ринку мікрофінансових послуг. Дбаючи про безпеку та спокій споживача, ми беремо на себе обов'язок у будь-якому випадку ставитися до нього з усією повагою та вирішувати спори виключно у традиціях ділової етики. Документ спрямований на те, щоб підтримувати на ринку високі стандарти ринкової поведінки, які дозволять мікрофінансовим компаніям коректно працювати з тими споживачами, які не повертають кредити, допомагаючи їм виходити зі складних ситуацій і обставин", - зазначила Замазєєва.

Загалом Кодекс підписали 24 члени Всеукраїнської асоціації фінансових компаній. Згідно з Кодексом, у структурі ВАФК буде створена комісія, що відстежуватиме виконання учасниками ринку його норм.

Один із підписантів Кодексу генеральний директор компанії "DINERO" Ілля Веселий зазначив: "Таким чином, ми виступаємо за адаптацію європейської моделі фінансових установ в Україні, за втілення найбільш оптимальних методів ринкового регулювання, за конкурентний ринок, де нежиттєздатні через свою дорожнечу компанії і продукти не матимуть шансів на виживання, а також за баланс інтересів кредиторів та споживачів".

За його словами, компанія активно працює над втіленням проєктів фінансової інклюзії та фінансової грамотності задля зменшення наявної соціальної напруги навколо послуг онлайн-кредитування. "Ми будемо робити все, аби навчати своїх клієнтів цивілізованому користуванню фінансовими послугами, щоб потім мати можливість працювати з якісним споживачем фінпослуг", - сказав Веселий.

За даними Нацкомфінпослуг, ринок мікрокредитування в Україні динамічно зростає кілька років поспіль. У ІІІ кварталі 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст обсягів кредитування становив 57%.

На сьогодні обсяги виданих мікрокредитів в Україні сягають майже 40 млрд грн, а кількість онлайн-угод становить уже 10 млн.