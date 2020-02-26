Мікрофінансові організації підписали Кодекс професійної етики
Підписання відбулося в Укрінформі під час круглого столу "Чи зупинять зміни законодавства розвиток мікрокредитування в Україні?"
"Доброчесні гравці мікрофінансового ринку готові взяти на себе додаткову відповідальність перед клієнтами, не чекаючи законодавчого унормування вимог діяльності", - заявила голова правління Всеукраїнської асоціації фінансових компаній (ВАФК) Анна Замазєєва перед підписанням документа.
"Кодекс покликаний відновити довіру споживача до ринку мікрофінансових послуг. Дбаючи про безпеку та спокій споживача, ми беремо на себе обов'язок у будь-якому випадку ставитися до нього з усією повагою та вирішувати спори виключно у традиціях ділової етики. Документ спрямований на те, щоб підтримувати на ринку високі стандарти ринкової поведінки, які дозволять мікрофінансовим компаніям коректно працювати з тими споживачами, які не повертають кредити, допомагаючи їм виходити зі складних ситуацій і обставин", - зазначила Замазєєва.
Загалом Кодекс підписали 24 члени Всеукраїнської асоціації фінансових компаній. Згідно з Кодексом, у структурі ВАФК буде створена комісія, що відстежуватиме виконання учасниками ринку його норм.
Один із підписантів Кодексу генеральний директор компанії "DINERO" Ілля Веселий зазначив: "Таким чином, ми виступаємо за адаптацію європейської моделі фінансових установ в Україні, за втілення найбільш оптимальних методів ринкового регулювання, за конкурентний ринок, де нежиттєздатні через свою дорожнечу компанії і продукти не матимуть шансів на виживання, а також за баланс інтересів кредиторів та споживачів".
За даними Нацкомфінпослуг, ринок мікрокредитування в Україні динамічно зростає кілька років поспіль. У ІІІ кварталі 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст обсягів кредитування становив 57%.
На сьогодні обсяги виданих мікрокредитів в Україні сягають майже 40 млрд грн, а кількість онлайн-угод становить уже 10 млн.