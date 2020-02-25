В Україні найбільше забруднює воду комунальне господарство

Протягом 2019 року у поверхневі води в Україні було скинуто 48,5 тис. тонн шкідливих забруднюючих речовин другого та третього класів небезпеки.

Про це в Укрінформі, у рамках публічного звіту про діяльність водогосподарської галузі України в 2019 році, повідомив виконувач обов'язків голови Держводагентства України Михайло Хорєв.

"Найбільшими забруднювачами є підприємства комунального господарства, які скидають більше 60% від загального об’єму забруднених стічних вод", - зазначив він.

За словами очільника Держводагентства, наразі закінчується щорічний збір інформації від усіх водокористувачів держави, для того, щоб зрозуміти, скільки води в Україні споживається, скільки води відбирається з водойм, і скільки води надходить у водні об'єкти, очищеної чи неочищеної. При цьому, він наголосив, що, не дивлячись на те, що забір води в Україні зменшується, проте щодо забруднення, результати залишаються незмінними.

"Ми готуємо звіт. Тенденція до зниження обсягів водокористування не призводить до покращення екологічного стану водних ресурсів", - зазначив він.

За даними Держводагентства, основними споживачами та користувачами водних ресурсів є підприємства комунального господарства, енергетичної галузі, чорної металургії та сільського господарства.

Протягом 2019 року у поверхневі води в Україні було скинуто 48,5 тис. тонн шкідливих забруднюючих речовин другого та третього класів небезпеки.

18% від загального скиду стічних вод – це забруднені води, неочищені або недостатньо очищені на очисних спорудах. Водні ресурси використовуються галузями економіки без належних заходів для попередження їх забруднення.

Найбільше підприємств-забруднювачів належить до комунальної галузі – 74, промисловості – 18 (з них найбільші – підприємства чорної металургії - 6).

Як повідомлялося, у серпні 2019 року Держводагентство оприлюднило ТОП-100 підприємств, що є забруднювачами вод в Україні. Перелік був сформований на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році.

До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають у природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам.

Очолили антирейтинг забруднювачів ПРАТ «АК «Київводоканал», ПРАТ «Меткомбiнат «Азовсталь», ПАТ «Днiпровський меткомбінат» (м. Камянське), ПАТ «Запорiжсталь», КП «Днiпроводоканал», ТОВ ВКФ «НАЙС» (м. Днiпро), ДМКП «Львiвводоканал», МКП «Миколаївводоканал», Фiлiя ПРУВОКС ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля», КП «Чернiгiвводоканал».

Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води – 539, загальний обсяг скиду забруднених зворотних (стічних) вод - 952 млн куб. м (із них 918,6 млн куб. м скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).

Майже дві третини підприємств, що увійшли до антирейтингу «ТОП-100», розташовані на території 5 областей: Дніпропетровська – 24; Донецька – 19; Львівська – 7, Харківська – 7, Луганська - 6.