СЕТАМ за 3 роки продав арештовані земельні ділянки на 429 мільйонів

Державне підприємство «СЕТАМ» починаючи із 5 жовтня 2016 року продало арештовані земельні ділянки загальною площею 72 тис. га на 428,5 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України на електронному майданчику OpenMarket продало 1784 лотів з арештованими земельними ділянками на 428 512 913 грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна площа проданих на OpenMarket арештованих земельних ділянок за понад 3 роки становить 72 тис. га.

В.о. гендиректора ДП "СЕТАМ" Микола Писанчин зауважив, що конкуренція між учасниками аукціонів за земельні ділянки показує гарні результати.

"Підняття ціни на продаж арештованої землі вражає, адже на даний момент вдалося додатково до стартової ціни заробити вже понад 52 млн грн. Ось, наприклад, ділянку в Кропивницькому продали з приростом 4795%. Інша земельна ділянка в Запоріжжі пішла з молотка за пів мільйона гривень, при тому що спочатку аукціону її ціна складала 19 тисяч", - повідомив Писанчин.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня 2016 року вступив у силу Закон України "Про виконавче впровадження", який встановив новий процес продажу заарештованих земельних ділянок. На ДП "СЕТАМ" з 5 жовтня відкривається новий напрям реалізації - це реалізація арештованих земельних ділянок.