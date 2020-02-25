Поліція долучиться до превентивних заходів з детінізації економіки

Заходи з детінізації економіки є пріоритетними у роботі підрозділів Національної поліції України, і поліцейські долучаться до спільних робочих груп з іншими відомствами, які займатимуться такими заходами.

Про це 25 лютого повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час відеоселекторної наради за участі керівників центрального апарату та територіальних підрозділів, інформує пресслужба МВС.

Зокрема, голова Нацполіції зазначив, що на підрозділи НПУ покладено значний обсяг завдань щодо невідкладних заходів із детінізації економіки.

Зазначається, що створення спільних робочих груп та запровадження алгоритму відпрацювань здійснюється на виконання рішення уряду України.

Зокрема, превентивні заходи проводитимуться у таких напрямках, як протидія незаконному гральному бізнесу, нелегальному обігу деревини, тютюнових виробів, пального, спирту, лікеро-горілчаної продукції та надрокористування.

«Міністр внутрішніх справ і керівництво Національної поліції вважають це питання пріоритетним у роботі підрозділів Нацполіції. Відтак з метою координації спільних зусиль та покращення ефективності з протидії правопорушенням у вказаних сферах начальникам обласних підрозділів поліції необхідно створити спільні робочі групи», - наголосив Клименко.

Уточнюється, що до складу таких груп будуть залучені представники ОДА, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби геології та надр України, Держлісагентства, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, ДПСУ, ДСНС, прокуратури та СБУ.

“Від Нацполіції до робочих груп будуть залучені співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Департаменту кіберполіції, Департаменту патрульної поліції. Крім того, до робочих груп увійдуть представники громадськості”, - повідомили у МВС.

У свою чергу перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Георгій Ярош повідомив, що за цими напрямками проводиться комплекс превентивних заходів і доповів про результати відпрацювань.