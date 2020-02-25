ДІФКУ більше не видаватиме кредити окремим компаніям - Мінекономіки

ДІФКУ більше не видаватиме кредити окремим компаніям - Мінекономіки

Укрінформ
Державна інвестиційно-фінансова кредитна установа (ДІФКУ) більше не займатиметься видачею кредитів окремим компаніям, а зосередиться на реалізації інноваційної політики, яку розробляє Мінекономіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Роль держави - вирішувати системні питання інноваційної діяльності всередині країни та створювати відповідну інфраструктуру та екосистему. Відповідно, ми здійснимо реформу діяльності Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Цей орган здійснюватиме реалізацію політики, що розробляє міністерство, а не видаватиме позики окремим компаніям - з цим найкраще впораються банки”, - наголосили в Мінекономіки, до сфери управління якого належить ДІФКУ.

Там додали, що місія Державної інноваційної фінансово-кредитної установи полягає у створенні інноваційної та заможної України, а не виключно у фінансуванні окремих новаторів.

"На жаль, установа (ДІФКУ - ред.) по факту тільки цим і займалась раніше - видававши ризиковані безпроценті кредити під інноваційні проєкти. При цьому була відсутня якісна система ризик-менеджменту, а конкурсна комісія спиралася виключно на стоси документів про можливий ефект нової господарської діяльності", - заявили в міністерстві.

Наразі в установі триває перезавантаження, у тому числі, кадрове. Так, звільнено керівника ДІФКУ Володимира Ставнюка, виконувачем обов’язки призначено Сергія Шкуракова.

Конкурс на відповідну посаду буде оголошено найближчим часом, наголосили в пресслужбі.

Як повідомлялось, ДІФКУ (раніше - Українська державна інноваційна компанія) була створена в 2002 році на базі Державного інноваційного фонду.

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Свого часу державна компанія надала фінансування під низку проєктів, у тому числі: 30 млн грн - на створення багатоцільових вертольотів КТ-112; 20,3 млн грн - на впровадження когенераційної енергозберігаючої системи на підприємстві "Мотор Січ"; 32 млн грн - на розробку технології виробництва і організації промислового випуску кільцевої білкової оболонки для потреб харчової промисловості.

У січні 2020 року АБ «Укргазбанк» та ДІФКУ розпочали співпрацю для реалізації спільних «зелених» проєктів, спрямованих на енергозбереження, енергоефективність, захист довкілля та розбудову необхідної для цього інфраструктури.

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