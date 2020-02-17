У Мінекономіки деталізували заходи економічної стратегії на 2020-2024 роки

Уряд ставить перед собою амбітні цілі: за 5 років збільшити ВВП країни на 40%, створити понад 1 млн робочих місць і залучити 50 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій

Такі показники успішності має урядова “Економічна стратегія: зростання через інвестиції”, презентована 17 лютого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повдіомляє пресслужба міністерства.

“Саме інвестиції є наріжним каменем цієї стратегії. Інвестиції - це нові робочі місця, а робота - це можливість для українців заробляти та жити краще. Ми працюємо, щоб допомогти людям знайти легальну роботу із "білою" зарплатою, а якщо людина хоче працювати на себе та мати власний бізнес - створити умови для його успішного ведення”, - наголосив міністр економіки Тимофій Милованов.

Враховуючи недоінвестованість вітчизняної економіки (в Україні ступінь зносу доходить до 60%, в той же час як у сусідній Словаччині - трохи більше 35%), інвестиції можуть мати дуже високу віддачу.

“Ми говоримо про інвестиції як в основні засоби та технології, так і в людський капітал. До 2024 Україна має перейти до топової групи індексу людського капіталу, а середня тривалість життя - вирости до 75 років”, - сказав міністр.

Згідно із Стратегією, для стрімкого нарощування інвестицій зусилля концентруються на 3 напрямках:

створення ефективних ринків. Як факторів виробництва (землі, капіталу, праці), так і кінцевої продукції, у тому числі на тих ринках, де сьогодні держава є монополістом. Зокрема, вже демонополізовано ринок спирту. На черзі – створення конкурентних ринків вітчизняних університетів та медичних закладів. Далі - ринки вантажних і пасажирських залізничних перевезень та енергетики;

інвестиційні ініціативи. Насамперед ідеться про державні інвестиції в інфраструктуру. Ефективність вітчизняного бізнесу дуже сильно страждає від “вузьких місць” у транспортній сфері. Тому серед пріоритетів – дороги, розширення доступу залізної дороги до портів, електрифікація залізної дороги, розвиток річкового транспорту, зокрема, модернізація Дніпровського каскаду;

залучення приватних інвесторів у фінансування інфраструктурних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства і, зокрема, концесій. Уряд уже провів успішні концесійні конкурси у двох чорноморських портах – Ольвії і Херсоні. На черзі – інші порти, пілотні проєкти ДПП у аеропортах, дослідження залізничних станцій для старту "пілотів" із передачі їх у концесію.

Наступний напрямок залучення приватних інвестицій – це приватизація державних підприємств і банків. Уже протягом цього року уряд планує через Фонд державного майна продати більше 300 об’єктів малої приватизації та 5 великих підприємств. Для останніх інвесторам пропонуються додаткові стимули - “податкові канікули”: звільнення від податку на прибуток на 5 років при інвестиціях від 10 млн дол. США. Водночас, інвестор має виконати інвестиційні умови: зберегти профіль підприємств, включених у ланцюги високотехнологічної доданої вартості.

Також для великих інвестиційних проєктів (понад 100 млн дол. США) уряд планує запровадити спеціальну програму з координації, супроводу та підтримки інвесторів. У відповідних інвестиційних договорах стратегічних інвесторів з урядом та місцевими органами влади можуть бути передбачені інвестиційні стимули, такі як виділення земельних ділянок і забезпечення доступу до інфраструктури, податкові пільги тощо.

Крім того, для забезпечення необхідної інфраструктури і належних умов уряд докладатиме зусиль для подальшого розвитку індустріальних парків. Наразі маємо 43 парки, з яких 7 було створено за останній рік. Упродовж наступних 5 років плануємо повне облаштування усіх парків (наразі 12) і залучення керуючих компаній і учасників. Амбітна ціль – тільки на основі цих парків залучити 5 млрд дол. США інвестицій, що забезпечать створення 50-100 тис. робочих місць.

Ще один напрямок інвестиційних ініціатив – це стимулювання банківського кредитування та страхування. Зокрема, це й підтримка мікро- та малого бізнесу через програму "Доступні кредити 5-7-9%", і система страхування експортної діяльності, і програми запуску іпотечного кредитування.

Економічна стратегія також передбачає забезпечення сприятливого бізнес-клімату. Ключова увага приділятиметься посиленню верховенства права, зокрема, через налагодження механізмів верифікації через реєстри, створення системи комерційного арбітражу, зміцнення виконавської дисципліни за рішеннями суддів тощо.

Також активно впроваджуються ефективні інструменти системи управління державними фінансами, такі як нова митниця і податкова, фінансовий моніторинг і фінансовий контроль. Окремим елементом забезпечення сприятливого бізнес-клімату має стати податкова система, де є потенціал зниження податків на інвестиції, активності та працю за рахунок додаткового навантаження на негативні ефекти (забруднення, алкоголь, тютюн) та активи.

“Сукупно драйвери інвестицій і зростання мають забезпечити досягнення мети у 40% зростання економіки”, - підсумував міністр.

Головна мета в економічній сфері, зазначили в міністерстві, – забезпечити громадян легальною роботою з гідною оплатою праці та створити умови для успішного власного бізнесу.