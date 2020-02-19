Керівники для Нафтогазу та Укренерго: Гончарук розповів про конкурси

Уряд планує найближчим часом завершити конкурс на голову правління ПрАТ "НЕК "Укренерго", а також ухвалити рішення щодо конкурсу на голову правління НАК "Нафтогаз України".

Про це на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обмінялися репліками, це питання (конкурс на голову правління Нафтогазу" - ред.) не розглядалося на засіданні. Питання на порядку денному не було. Питання актуальне, обговорюється. Звичайно, найближчими тижнями слід очікувати рішення", - сказав Гончарук.

Він також прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про призупинку конкурсного відбору голови правління ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Що стосується Укренерго, цей конкурс потрібно найближчим часом завершити. Там потрібен постійний менеджер. Зараз там виконуючий обов'язки. Уряд точно не буде робити щось, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом рішення має бути ухвалене", - додав Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, ПрАТ "НЕК "Укренерго" 13 січня поточного року оголосило відбір кандидатур на посаду голови правління компанії. Наразі в.о. голови правління компанії є Всеволод Ковальчук. Свої обов'язки він виконує з жовтня 2015 року.