Гончарук анонсував створення коордцентру з питань промисловості
Укрінформ
Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив проєкт постанови про утворення координаційного центру з питань промисловості.
Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.
«Уряд створить нові робочі місця та забезпечить зростання промислового виробництва. Для цього ми створюємо координаційний центр з питань промисловості, який працюватиме під моїм керівництвом», - повідомив Гончарук.
За його словами, уряд хоче посилити співпрацю між представниками промисловості й органів державної влади задля вирішення нагальних проблем галузі та уникнення кризових ситуацій у промисловості.
До складу координаційного центру увійшли представники Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекоенерго, Нової податкової, Нової митниці й Держстату.