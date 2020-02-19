Одеський порт поповнився чотирма потужними перевантажувачами
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеського філіалу ДП "Адміністрація морських портів України".
"Потужні перевантажувачі типу RTG прибули в розібраному вигляді, після монтажу їх встановлять на "Карантинному молу", де восени 2020 року буде введено в експлуатацію 4-й пусковий комплекс контейнерного терміналу "Одеса", - зазначили в пресслужбі підприємства.
Поставлені фірмою Liebherr крани типу RTG загальною вартістю понад 6 мільйонів євро мають ряд технічних переваг, пов'язаних із зниженням експлуатаційних витрат. Крім того, за рахунок укомплектування новітніми двигунами вони екологічніші порівняно з попередніми моделями портових кранів цієї фірми.
За словами керівника Одеського філіалу ДП АМПУ Руслана Сахаутдінова, адміністрація контейнерного терміналу успішно реалізує один з наймасштабніших проєктів в морській галузі України - Карантинний мол. Компанія не тільки виконує свої інвестиційні зобов'язання, але при цьому постійно впроваджує новітні технології, в тому числі IT-технології.
Поповнюючи парк перевантажувальної техніки, це держпідприємство підвищує інтенсивність обробки флоту, сприяє зростанню вантажообігу порту. Отже, збільшаться доходи і відрахування у державний бюджет.