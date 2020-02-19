Одеський порт поповнився чотирма потужними перевантажувачами

Нідерландський суховантажник Symphony Sea доставив в Одеський морський порт чотири потужні перевантажувачі типу RTG фірми Liebherr вартістю 6 мільйонів євро.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеського філіалу ДП "Адміністрація морських портів України".

"Потужні перевантажувачі типу RTG прибули в розібраному вигляді, після монтажу їх встановлять на "Карантинному молу", де восени 2020 року буде введено в експлуатацію 4-й пусковий комплекс контейнерного терміналу "Одеса", - зазначили в пресслужбі підприємства.

Поставлені фірмою Liebherr крани типу RTG загальною вартістю понад 6 мільйонів євро мають ряд технічних переваг, пов'язаних із зниженням експлуатаційних витрат. Крім того, за рахунок укомплектування новітніми двигунами вони екологічніші порівняно з попередніми моделями портових кранів цієї фірми.

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За словами керівника Одеського філіалу ДП АМПУ Руслана Сахаутдінова, адміністрація контейнерного терміналу успішно реалізує один з наймасштабніших проєктів в морській галузі України - Карантинний мол. Компанія не тільки виконує свої інвестиційні зобов'язання, але при цьому постійно впроваджує новітні технології, в тому числі IT-технології.

Поповнюючи парк перевантажувальної техніки, це держпідприємство підвищує інтенсивність обробки флоту, сприяє зростанню вантажообігу порту. Отже, збільшаться доходи і відрахування у державний бюджет.