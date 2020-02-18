Фонд держмайна планує продати цьогоріч понад 500 підприємств

Фонд державного майна у 2020 році планує продати понад 500 підприємств.

Про це в ході круглогу столу щодо аспектів реалізації політики у сфері приватизації в Україні та запровадження соціальних компенсаторів під час приватизації об'єктів державної власності сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цьому році ми плануємо продати понад 500 підприємств. Серед них будуть малі об'єкти, нерухомість і так звані непрацюючі об'єкти", - сказав Сенниченко.

Він нагадав, що у поточному році приватизація має принести державному бюджету близько 12 млрд гривень, з них 6 млрд будуть залучені до бюджету від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

За словами Сенниченка, ФДМУ будуть передані на приватизацію і сільськогосподарські підприємства.

"Є блок сільськогосподарських підприємств, але поки немає розуміння, за якою формулою будуть приватизовані ті підприємства, у яких є великі наділи землі", - сказав голова ФДМУ.

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Як повідомляв Укрінформ, до державного бюджету України протягом 2019 року, завдяки роботі Фонду державного майна, надійшло майже 2,7 млрд гривень.

У газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких - Одеський припортовий завод і Центренерго.