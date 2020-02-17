Торік мала приватизація принесла бюджету 836 мільйонів

Мала приватизація у 2019 році завдяки продажам через систему "Прозорро.Продажі" принесла бюджету 836,08 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі".

"Завдяки продажам через систему "Прозорро.Продажі" доходи українських міст лише за рік зросли у 2,5 рази: 880 млн грн у 2019 році, в той час як рік тому показник становив 330 млн грн. Так, сума зростає, а от найприбутковіший напрямок стабільний – мала приватизація. У 2019 році вона принесла 836,08 млн грн, проти 260 млн грн роком раніше", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітичного модуля "Прозорро.Продажі", у топ-10 міст, які найактивніше використовували систему, ввійшли: Львів – лідер, як і минулого року, а також Харків, Дніпро, Мелітополь, Чернігів, Одеса, Київ, Маріуполь, Покров, Тернопіль.

За обсягом надходжень до бюджетів міста вишикувались у наступному порядку: Львів, Київ, Житомир, Дніпро, Вінниця. Як зазначалося, ще одним з критеріїв оцінювання була кількість успішних аукціонів. Тут маємо іншого переможця – Київ, який провів 143 успішних аукціони. При цьому в загальному рейтингу столиця посідає лише 7 місце. Далі йдуть Маріуполь – 106 та Дніпро – 86. При цьому за середнім зростанням мінімальної ціни під час торгів лідером є Тернопіль – 377%, а от найнижчий показник у Одеси – 5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набув чинності 7 березня 2018 року, мала приватизація відбувається через електронну систему ProZorro.Продажі. Мова йде про активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн. Виставляють об'єкти в рамках малої приватизації Фонд державного майна України, а також місцеві органи влади. Перший аукціон у системі відбувся 17 серпня 2018 року.