Експерт назвав основний інструмент рейдерства в Україні

В Україні гіперболізується поняття рівності прав власності, а режим співвласності став основним інструментом рейдерства.

Про це під час круглого столу в Укрінформі "Рейдерство в Україні: політико-правові проблеми та шляхи їх вирішення" заявив старший науковий співробітник Інституту держави і права НАН України Микола Сірий.

"Насправді, нам треба повертатися до базових фундаментальних речей. І те суспільство, та система управління, яка хотіла би мати економічний розвиток, успіх, перемоги, вона не може ставитися настільки недбайливо, настільки безвідповідально до власності, як те, що ми спостерігаємо. Важлива стратегічна помилка, яка допускається, причому їх декілька, цих стратегічних помилок, вони полягають в наступному. По-перше, гіперболізується поняття рівності власності, тобто, однакового ставлення до всієї власності", - наголосив науковець.

За словами правника, в Україні склалося таке розуміння права власності, коли чомусь не робиться різниці у ставленні до власника, який набув свою власність у прозорий спосіб, і власника, який набув власність невідомо звідки.

"Неважливо, перед нами особа, яка у відкритий спосіб, своїм розумом, своїми здібностями створила об'єкт власності, і це відомо всім, розвиває цей об'єкт власності. І поряд з нами інша особа, в якої невідомо звідки взялася власність. В якої начебто є документи, які підтверджують. Хоча ці документи настільки непевні, але вони документи. І ми вважаємо, що потрібно однаково ставитися і до першого власника, і до другого", - зазначив він.

Науковець наголосив, що ця помилка є стратегічною.

"Треба з цією стратегічною помилкою щось робити. Прикриваючись отакими загальнодемократичними фразами (щодо рівності прав власності - ред.), ми робимо серйозні стратегічні помилки, які би бажано нам виправляти", - підкреслив Сірий.

Друга, за словами науковця, стратегічна помилка у розумінні права власності, яка закріпилася в Україні, - це правовий режим співвласності. Ця помилка, наголосив він, призвела до того, що співвласность у країні стала основним інструментом рейдерства.

"Співвласники - це основний інструмент рейдерства. Для того щоб зайти в процедуру рейдерства, треба зробити перший крок - стати співвласником. Отримати декілька акцій, отримати невелику частку, отримати правову можливість бути всередині конструкції власності. А далі вже починається непорядність, незаконність, корупція і все таке інше", - підкреслив він.

За словами Сірого, така ситуація в країні розвинулася внаслідок нерозуміння правової політики на всіх рівнях: системи управління, системи виконання і судів.

"Щоб мати успіх у соціальній системі, треба прийняти правильний правовий регулятор. Окрім того, треба на виконання цього правильного правового регулятора, спрямувати суспільство, систему управління, систему виконання. І суд - сходити 10 разів до суддів, і 10 разів їм пояснити, що пріоритетами суспільства на найближчі роки є захист отакої власності. І це не втручання в судову гілку влади. Це - пояснення позиції суспільства і потреб суспільства. <...> Тому що не на всі питання є відповідь у текстах правових актів. Не може бути такої правової системи, яка давала би текстуально відповідь на всі питання", - підкреслив він.

На думку науковця, тему рейдерства потрібно було закрити щонайменше 10 років тому, а те, що цього не відбулося, вказує на серйозні проблеми і в суспільстві, і в системі управління.

"Те, що ми говоримо про це (про рейдерство - ред.), і те, що ця проблематика актуальна, вказує на дуже серйозні проблеми в нашому суспільстві, в системі управління. На українській землі з'явилися люди, які чомусь вважають, що для переходу права власності достатньо однієї особи під назвою "реєстратор", і ця особа має сидіти перед комп'ютером. І цього абсолютно достатньо, для того щоб гарантувати надійність функціонування системи власності", - наголосив Сірий.

Він додав, що хибна філософія режиму співвласності, окрім рейдерства, вже дається взнаки в іншому секторі державного управління - житлово-комунальному господарстві.

"Чому я кажу, що в нас немає належного цього розуміння. Ну, от, наприклад, ми маємо величезну кількість власників квартир. І тут приходить думка: щоб вирішити проблему і скасувати радянський Житловий кодекс, треба створити товариство співвласників - ОСББ. Але цю позицію треба було узгодити з однією простою річчю. Не буває в суспільстві 15-20 мільйонів здатних співвласників. Не буває. Може бути 500 тисяч, може бути 600 тисяч. Але не буває мільйонів. Відповідно, будувати конструкцію на неіснуючих, нездатних, неготових співвласниках - означає демонструвати своє нерозуміння", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує запровадити обов'язкову двофакторну авторизацію реєстраторів нерухомості для протидії рейдерству.