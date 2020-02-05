Скарг на рейдерство поменшало втричі - Дубілет

Вже зараз рейдерство в Україні майже втратило сенс, бо якщо раніше скарги на випадки рейдерства розглядалися тижнями, то нині час ухвалення рішень про повернення власності скоротився до доби.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в інтерв’ю Радіо свобода.

Зокрема, він підтвердив, що ключовою проблемою у питанні залучення інвестицій було рейдество, але підкреслив, що “зараз дуже і дуже позитивна динаміка по тих випадках рейдерства, які ми бачимо”, бо зроблено багато реформ.

“З одного боку, ви знаєте, що ми закрили всі ці комунальні підприємства, через які «чорні реєстратори» працювали. З іншого боку... Дуже-дуже багато речей зробили. Врешті-решт, що ми маємо? Ми маємо кількість випадків рейдерства, тобто які ми судимо за кількістю скарг на комісію, впала втричі. А якщо подивитися на час розгляду цих скарг, то раніше це були тижні й тижні, а зараз вони вже навчилися до доби ухвалювати рішення про повернення власності. Тобто зараз вже майже немає сенсу робити якесь рейдерство, тому що міністерство навчилося дуже швидко реагувати на ці випадки. І в принципі зараз чим далі, тим менше сенсу є у цих випадках рейдерства”, - заявив Дубілет.

На його думку, за кілька місяців Україна взагалі зможе забути про рейдерство. За словами Дубілета, вже зараз рейдерське захоплення майна майже втратило сенс, оскільки за добу майно повертається законному власнику.

“Я думаю, що ще кілька місяців і все. Тому що комунальні підприємства закрили. Зустрічаються якісь поодинокі випадки з нотаріусами. Зараз кожен раз коли бачать нотаріуса, який явно перевищив повноваження, то його відключають від системи. І таким чином система досить швидко очиститься. А з іншого боку, повторюся, внаслідок того, що майно повертається впродовж доби назад, взагалі немає сенсу когось корумпувати, отримувати це майно, а вже за добу воно буде повернуте”, - підкреслив Дубілет.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого міністр юстиції Денис Малюська оголосив, що 2020 рік стане роком протидії земельному рейдерству. У Міністерстві юстиції планують цьогоріч посилити боротьбу з тими, хто вчиняє незаконні дії з земельними ділянками.

Також він підкреслив істотне скорочення випадків корпоративного рейдерства.