Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і торік - Мінекономіки

Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і торік - Мінекономіки

Укрінформ
У 2020 році розмір реальної, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитись на 8-9%.

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо заробітної плати в реальному вимірі, тобто скоригованої на рівень інфляції, її темпи (зростання - ред.) зберігатимуться на минулорічному рівні. В 2019 році темпи зростання реальної заробітної плати були 9,8%. Зростання десь приблизно у 8-9% ми бачимо і на цей рік", - сказав Ніколайчук.

Читайте також: У Мінекономіки мають на меті цьогоріч залучити в економіку близько $5 мільярдів

Як повідомляв Укрінформ, за 11 місяців 2019 року заробітна плата в Україні в реальному вимірі була на 9,6% вищою, ніж за аналогічний період 2018 року. Фактично, за словами міністра економіки Тимофія Милованова, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-