Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і торік - Мінекономіки
Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодо заробітної плати в реальному вимірі, тобто скоригованої на рівень інфляції, її темпи (зростання - ред.) зберігатимуться на минулорічному рівні. В 2019 році темпи зростання реальної заробітної плати були 9,8%. Зростання десь приблизно у 8-9% ми бачимо і на цей рік", - сказав Ніколайчук.
Як повідомляв Укрінформ, за 11 місяців 2019 року заробітна плата в Україні в реальному вимірі була на 9,6% вищою, ніж за аналогічний період 2018 року. Фактично, за словами міністра економіки Тимофія Милованова, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.