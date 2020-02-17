ПриватБанк знижує ставки кредитування для малого бізнесу

АТ КБ "ПриватБанк" із 14 лютого 2020 року знизив базові кредитні ставки для підприємців на 2-3% річних.

Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк оголосив про зниження процентних ставок за всіма програмами фінансування підприємців та малого бізнесу. З 14 лютого базові кредитні ставки для підприємців знижені на 2-3% річних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках програми фінансування малого бізнесу "КУБ" кредитна ставка знижена на 2% річних, на 3% знижені ставки за кредитними лімітами для підприємців. На 2% річних знижені ставки за програмами інвестиційного кредитування і придбання техніки.

"Цього року ПриватБанк направить на програми фінансування українського підприємництва не менше 10 млрд грн", - зауважується у повідомленні.

За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine в 2019 році, рахунками та іншими послугами ПриватБанку користуються 57% українських юридичних осіб та 73% приватних підприємців.

Згідно з умовами програми, позичальниками за кредитами "КУБ" можуть бути юридичні особи або підприємці, які працюють у бізнесі більше ніж один рік і мають відкритий рахунок у ПриватБанку.

Кредит надається підприємцям або юридичним особам на 12 місяців на суму від 50 тис. до 1 млн грн. Відсоткова ставка: 1,6% на місяць від суми кредиту – перші 6 місяців;

1,4% на місяць від суми кредиту – наступні 6 місяців.

Застава за кредитом не оформляється, обов'язковим поручителем за кредитом виступає бенефіціарний власник бізнесу з часткою у власності не менше 25%.