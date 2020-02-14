Прем'єр запевнив, що українці заплатять за газ менше, ніж минулої зими

Протягом поточного опалювального сезону мешканці України витратять на газ і опалення менше, ніж рік тому.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми говоримо, що нам цієї зими вдалося значно знизити витрати на тепло і на газ, ми це порівнюємо з минулою зимою. Такі витрати значно менші. Це не тільки тому, що тепла зима. Є багато об'єктивних факторів, які на це впливають", - розповів очільник Кабміну.

Він наголосив, що за оцінкою уряду, у поточному опалювальному сезоні українці заплатять за газ і опалення менше, ніж рік тому.

"Справді вдалося за грудень місяць для переважної більшості українців значно знизити ціну на тепло і на газ. Це доконаний зафіксований факт. За січень платіжка збільшилася у порівнянні з груднем. Це спричинено об'єктивними факторами ціни газу. Але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, що є наслідком цінових коливань", - зазначив Прем'єр-міністр.