Австрія та Україна мають збільшити квоту дозволів на міжнародні автоперевезення - Криклій

Австрія та Україна мають збільшити квоту дозволів на міжнародні автоперевезення - Криклій

Укрінформ
Австрійській Республіці та Україні необхідно збільшити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення для автомобільних перевізників обох країн.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Гернотом Пфандлером 14 лютого, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

“Владислав Криклій подякував за позитивний розгляд звернення щодо виділення для українських міжнародних автомобільних перевізників додаткових дозволів в 2019 році та зазначив, що встановлена квота не забезпечує в повній мірі потреби українських перевізників. У зв’язку із цим міністр інфраструктури повідомив про необхідність збільшення кількості дозволів для перевізників обох країн та запропонував лібералізувати автомобільні перевезення між Україною та Австрією", - йдеться у повідомленні.

За словами Криклія, транспортно-логістичні послуги є однією з ключових позицій у розвитку торгово-економічного співробітництва між Україною та Австрією.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 грудня 2019 року почав працювати інтернет-портал e-transport.gov.ua, який об’єднав електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі.

Вже з 1 по 12 січня 2020 року послугою електронного бронювання дозволів на міжнародні автомобільні вантажоперевезення на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua скористалися понад 1 300 перевізників.

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