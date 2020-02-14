Виконавчий директор Нафтогазу подав до суду, бо не отримав премії

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав до суду через невиплату премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Про це він заявив в ефірі телеканала UA:Перший.

"Я вже подав позов до суду. Я нікого не лякаю. Я просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів. І якщо держава не хоче і по справедливості, і не хоче порівну, тоді потрібно йти до суду. Це не є певним протестом проти персоналій, це питання принципів. Це не питання навіть грошей", - заявив він.

Коментуючи лист Прем'єр-міністра Олексія Гончарука до Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", в якому він звертав увагу, що домовленості з "Газпромом" стали можливими завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостей на міжнародному рівні, Вітренко зазначив, що саме команда "Нафтогаза" виборола в суді перемогу над Російською Федерацією.

Щодо політичного впливу на вирішення цього питання, Вітренко визнав, що він таки був, але підкреслив, що підтримка українських компаній це обов'язок уряду та Президента.

Він також зазначив, що коли виникли проблеми з виплатою премій команді "Нафтогазу", він запропонував розділити ці кошти, які Україна виборола в Стокгольмському арбітражі, між усіма громадянами України, проте на таку пропозицію йому навіть не відповіли.

Крім того, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" наголосив, він розглядає премію за перемогу в Стокгольмі - як частину зарплатні. А тому її невиплату сприймає як порушення закону і своїх прав.

27 грудня 2019 року "Газпром" перерахував "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

За цю перемогу топ-менеджмент "Нафтогазу" отримав премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які виплатить Україні російський "Газпром". Це складає 29 млн долларів або 700 млн грн.

Проте Кабмін закликав наглядову раду НАК "Нафтогаз України" поки утриматися від виплат високих премій топ-менеджменту компанії. Про це в інтерв'ю "Українській правді", яке вийшло 10 лютого, сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.