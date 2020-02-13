Кредитний ризик: НБУ переглянув вимоги до оцінки фінансового стану боржників

Національний банк України переглянув окремі вимоги до оцінки фінансового стану банків-боржників та боржників-фізосіб при розрахунку розміру кредитного ризику.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк України переглянув окремі вимоги до оцінки фінансового стану банків - боржників та боржників – фізичних осіб під час розрахунку розміру кредитного ризику", - йдеться в повідомленні.

Внесені зміни передбачають: актуалізацію граничних значень діапазонів ймовірності дефолту банків – нерезидентів за результатами аналізу статистичних даних провідних світових рейтингових агентств. Також збільшено з 6 до 12 місяців період, за який банк має здійснювати аналіз результату діяльності банку - боржника.

Окрім цього доповнено з урахуванням норм Податкового кодексу України перелік джерел доходів боржника - фізичної особи, які можуть враховуватись банком під час розрахунку кількісних показників його фінансового стану.

Зазначені зміни внесені постановою Правління НБУ від 11 лютого 2020 року № 17 "Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".