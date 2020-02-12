У Нацбанку очікують, що ставки за іпотекою цьогоріч стануть нижчими 15%

У Національному банку очікують, що у 2020 році ставки за іпотекою впадуть нижче 15% річних.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook із посиланням на першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову.

"У цьому році очікуємо зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних. Три причини, чому банки не хочуть кредитувати іпотеку: мораторій на стягнення майна за валютними кредитами; незахищеність прав кредиторів; непрозорість первинного ринку житла", - зауважила Рожкова.

За її словами, аби стимулювати іпотечне кредитування, в країні слід підвищити прозорість ринку нерухомості, посилити відповідальність забудовника за порушення умов угод та забезпечити дотримання Державних будівельних норм.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає абсолютно реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних. Він зазначив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.