У Нацбанку очікують, що ставки за іпотекою цьогоріч стануть нижчими 15%

У Нацбанку очікують, що ставки за іпотекою цьогоріч стануть нижчими 15%

Укрінформ
У Національному банку очікують, що у 2020 році ставки за іпотекою впадуть нижче 15% річних.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook із посиланням на першого заступника голови НБУ Катерину Рожкову.

"У цьому році очікуємо зниження ставок по іпотеці нижче 15% річних. Три причини, чому банки не хочуть кредитувати іпотеку: мораторій на стягнення майна за валютними кредитами; незахищеність прав кредиторів; непрозорість первинного ринку житла", - зауважила Рожкова.

За її словами, аби стимулювати іпотечне кредитування, в країні слід підвищити прозорість ринку нерухомості, посилити відповідальність забудовника за порушення умов угод та забезпечити дотримання Державних будівельних норм.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає абсолютно реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних. Він зазначив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.

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