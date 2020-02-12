В Україні створили Агентство з управління держборгом

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив рішення про утворення Агентства з управління державним боргом України.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Уряд створив боргове агентство для того, щоб наша країна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень. Лише за 2019 рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила заощадити близько 19 млрд грн видатків із обслуговування державного боргу”, - написав Гончарук.

За його словами, влада очікує кращих результатів після запуску агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

Як наголосив Гончарук, створення боргового агентства – необхідна умова виконання плану дій уряду зі зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. Така модель успішно працює, зокрема, в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції, додав Прем’єр-міністр.