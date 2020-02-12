Фонд гарантування продає пул активів двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на аукціон 5 березня пул активів АТ «Дельта банк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів запланував 5 березня 2020 року аукціон з продажу пулу активів АТ «Дельта банк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит». Торги відбудуться на майданчику DebtX за відкритою, прозорою процедурою. До складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебуває у заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 8,3 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – 4 роки. Початкова ціна лоту – 8,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону з поступовим зниженням ціни упродовж дня.

Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів, розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.

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Фонд гарантування вкладів нагадує, що мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.