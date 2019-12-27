Фонд гарантування продає пул кредитів ВТБ Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул кредитів юросіб, що перебувають на балансі АТ "ВТБ Банк", за стартовою ціною у 224 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"На аукціон 5 лютого 2020 року виставлено пул, що складається з активів юридичних осіб, які перебувають на балансі неплатоспроможного АТ «ВТБ Банк». Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону", - йдеться в повідомленні.

До складу пулу ввійшли права вимоги за 24 кредитами юридичних осіб, дебіторська заборгованість, майнові права. Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами склала 1 017 млн грн. За 18 кредитами тривають судові провадження, 4 кредити перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби. Стартова ціна пулу – 224 млн грн.

Половина кредитів не забезпечені заставою. Серед забезпечення: нежитлові будівлі у Львові, будівля магазину в Миколаєві, фінансова порука, майнові права, обладнання, товари в обороті. Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 грудня 2018 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ Банк".