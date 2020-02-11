Фонд гарантування продовжив на рік ліквідацію двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію ПАТ «КБ «Преміум» та АТ «НК Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 10 лютого 2020 року №301 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «НК Банк» на один рік з 09 березня 2020 року до 08 березня 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

Також на один рік - з 11 лютого 2020 року до 10 лютого 2021 року включно - продовжено ліквідацію ПАТ «КБ «Преміум».

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2016 року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Преміум" за порушення банківського законодавства в сфері фінансового моніторингу. У березні 2017 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати АТ «НК Банк».