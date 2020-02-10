Експерти прогнозують зміцнення гривні на міжбанку цього тижня

Долар цього тижня може знизитися і через тиждень торгуватися на міжбанку по 24,0-24,1 грн за долар.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0-24,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,9 / 24,1 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначаються, що за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,9-2,0%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,03 грн до 24,54 грн (-2,0%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 24,86 / 25,13 до 24,39 / 24,63 (-1,9% / - 2,0%). Водночас спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з купівлею.

На відкритті торгів минулого понеділка долар на міжбанку зробив стрибок вгору, досяг позначки 25,1 грн, після чого перейшов до падіння. Падіння «американця» тривало весь минулий тиждень, причому з понеділка по четвер йшло досить інтенсивно, а до п'ятниці сповільнилося. У понеділок на ранкових торгах помірне зниження долара тривало.