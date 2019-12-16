Гривня і надалі зміцнюватиметься - експерти

Цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,1/23,3 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 23,2-23,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,1/23,3 грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Мінекономіки не виключає тимчасового послаблення гривні

В Альпарі відзначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку - на 1,0-1,1%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,72 грн до 23,50 грн (-1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей самий час знизилися з 23,71/23,73 до 23,47/23,49 (-1,0%).