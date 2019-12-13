Мінекономіки не виключає тимчасового послаблення гривні

У першому кварталі 2020 року інфляційні процеси в Україні відбуватимуться під впливом сезонного подорожчання продуктів харчування, а також можливого тимчасового послаблення гривні.

Про це йдеться в інформаційному матеріалі "Інфляція у листопаді 2019 року", підготовленому департаментом стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Очікування: до кінця 2019 р. очікується нижчий рівень інфляції ніж прогнозувалося через суттєве зміцнення обмінного курсу. Упродовж І кв. 2020 р. формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні", - зазначають у департаменті.

Аналітики нагадали, що листопаді інфляція неочікувано суттєво уповільнилась до 0,1% (після 0,7 % у жовтні), "що є найнижчим значенням у листопаді починаючи з 2013 р." Ціновий тиск знижували сезонне насичення продовольчого ринку та реалізація ефекту від ревальвації гривні; ці фактори компенсували зростання ціни на газ для населення.

За інформацією Мінекономіки, лише упродовж листопада середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 1,8 % (з початку 2019 року – на 12,3%), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни.

Читайте також: Експерти прогнозують подальше зміцнення гривні

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом компанії "Альпарі", цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку у понеділок, 16 грудня, може торгуватися близько 23,4 грн.