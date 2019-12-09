Експерти прогнозують подальше зміцнення гривні

Поточного тижня очікується зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,3/23,5 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є у розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 23,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,3/23,5 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі наголошують, що за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,0-1,2%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,97 грн до 23,72 грн (-1,0%).

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Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей самий час знизилися з 23,94/23,96 до 23,65/23,68 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 23,85/24,08 до 23,56/24,80 (-1,2%/- 1,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньої купівлею зберігся на рівні 1,0%.