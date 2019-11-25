Цього тижня гривня незначно зміцниться

На поточному тижні очікується незначне послаблення долара щодо гривні - до 23,9 грн на міжбанку.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є у розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень десь близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися десь близько 23,9/24,2 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,6%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,22 грн до 24,16 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час знизилися з 24,17/24,21 грн до 24,04 /24,06 грн (-0,5% /-0,6%) . Середні курси купівлі/продажу готівкового долара у банках за тиждень знизилися з 24,09/24,33 грн до 24,01/24,25 грн (-0,3% /- 0,4%).

У компанії підкреслюють, що після активного нещодавнього зниження курс долара на міжбанку в період з 15 по 21 листопада стабілізувався в діапазоні 24,15-24,20 грн. Зниженню долара "заважали" покупки Нацбанком валюти на ринку.

"Але минулої п'ятниці регулятор, схоже, похитнувся, і долар відновив своє зниження, яке продовжилося і в першу половину дня понеділка (25 листопада - ред.)", - підкреслили аналітики.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів прогнозує курс національної валюти у 2020 році на рівні 24,8 грн/дол. за консервативним сценарієм розвитку економіки і 27,0 грн/дол. - за оптимістичним.