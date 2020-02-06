Укравтодор розпочав оголошувати тендери на ремонт і будівництво доріг

У системі державних закупівель ProZorro розпочалося оголошення тендерів на будівництво та ремонт доріг згідно з урядовою постановою від 29 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"З 5 лютого у системі державних закупівель ProZorro почали публікуватися основні тендери на об’єкти ремонтно-будівельних робіт за Постановою Кабінету міністрів України від 29.01.2020 № 36 «Деякі питання дорожнього господарства»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оголошені закупівлі зорієнтовані на реалізацію базового сценарію Укравтодору, який передбачає виконання ремонтно-будівельних робіт на 1,3 тис. км доріг державного значення. Вони фінансуються з Державного дорожнього фонду, в якому в 2020 році на ці потреби передбачено 31,5 млрд грн.

"Підтвердження кожного наступного джерела фінансування (20 млрд грн під державні гарантії) та додаткове фінансування (35 млрд грн) відкриватиме можливість прийняття нових постанов уряду та починати закупівлі, які будуть спрямовані на оновлення більше 6 тис. км доріг державного та місцевого значення", - додали в Укравтодорі.

Як повідомлялось, 27 січня 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало плани оновлення доріг на 2020 рік. На відновлення українських доріг уряд України у 2020 році планує залучити 85 мільярдів гривень.

Постановою Кабінету міністрів від 29 січня 2020 року № 36 завтерджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги їх фінансування за рахунок спеціального фонду держбюджету.